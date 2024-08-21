الغموض يحيط بمستقبل كاسترو مع النصر

لا يزال مستقبل لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر، غير واضح بعد خسارة الفريق برباعية أمام الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي، حيث انتهت المباراة بفوز الهلال 4-1 يوم السبت الماضي.

وتزايدت الشائعات في الأوساط النصراوية حول نية إدارة النادي برئاسة إبراهيم المهيدب إقالة كاسترو والتعاقد مع مدرب جديد، نظرًا لعدم الرضا عن أداء الفريق بعد الهزيمة الثقيلة أمام الهلال.

ورغم ذلك، أفادت مصادر من داخل النادي أن كاسترو لا يزال يحظى بدعم كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، على الرغم من الانتقادات التي تلاحقه.

منذ توليه تدريب النصر في بداية الموسم الماضي، لم يتمكن كاسترو من تحقيق إنجازات تذكر باستثناء الفوز بكأس الملك سلمان للأندية الأبطال في مطلع الموسم الماضي على حساب الهلال.

وتجدر الإشارة إلى أن جماهير النصر تتطلع إلى تحقيق البطولات، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي يتلقاه الفريق، وترغب في رؤية هذا الدعم يتحول إلى ألقاب. وقد قاد كاسترو الفريق في 50 مباراة في مختلف المسابقات، فاز في 35 منها، وخسر في 9، وتعادل في 6، وحقق لقب البطولة العربية فقط.

جريدة المدينة