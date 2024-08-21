موعد “الرد على إسرائيل”.. إعلان لافت من الحرس الثوري الإيراني

نقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، علي محمد نائيني، قوله إن رد إيران على إسرائيل قد يستغرق وقتًا طويلاً.

وصرح نائيني أمس: “الوقت في صالحنا، وقد تكون فترة الانتظار لهذا الرد طويلة”، مشيرًا بذلك إلى الانتقام من إسرائيل.

وأضاف أن إسرائيل يجب أن تتوقع ردًا محسوبًا ودقيقًا.

وتستعد منطقة الشرق الأوسط للانتقام الذي توعدت به إيران عقب مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، إسماعيل هنية.

هنية قُتل في 31 يوليو في دار ضيافة بطهران، حيث كان يحضر حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

ولم تؤكد إسرائيل أو تنف مسؤوليتها عن اغتيال هنية.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الأسبوع الماضي: “في الأيام الأخيرة ركزنا على تعزيز الدفاع وإعداد خيارات هجومية للرد، والهدف الرئيسي هو حماية مواطني دولة إسرائيل”، مما قد يشير إلى استعدادات إسرائيلية لهجوم إيراني متوقع.

ونقل مراسل موقع “أكسيوس” في تل أبيب، باراك رافيد، عن مصدرين قولهما بعد اغتيال هنية إن المخابرات الإسرائيلية تتوقع هجومًا إيرانيًا مباشرًا خلال الأيام القادمة.

لكن في المقابل، ظهرت تقارير لاحقًا تشير إلى وجود انقسام داخل القيادة الإيرانية بشأن كيفية الرد.

وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، وضع إصلاح اقتصاد البلاد وعلاقاتها الدولية في صدارة أجندته، وإنه “قلق من هجوم قد يخلف عواقب وخيمة على البلاد”

وكانت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة قالت في بيان صحفي قبل أيام: “لدينا الحق المشروع في الدفاع عن النفس، وهي مسألة لا علاقة لها على الإطلاق بوقف إطلاق النار في غزة. ومع ذلك، نأمل أن يكون ردنا محدد التوقيت، وأن يتم تنفيذه على نحو لا يضر بوقف إطلاق النار المحتمل”.

وترى “هآرتس” أن البيان الإيراني كان “غامضا بما يكفي لتمكين الجميع من تفسيره على النحو الذي يرضيهم. ولم يلتزم البيان بطبيعة وتوقيت الرد أو حتى يلمح إليه”.

ولم يوضح البيان كيف يتوافق الرد، مع الرغبة في وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهو ما تعمل عليه جميع الأطراف حاليا.

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