أكبر طلبية بتاريخ الشركة.. “سفن طائرة” في طريقها إلى السعودية

أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية السعودية “نيوم” عن توقيع صفقة مع شركة “كانديلا” السويدية لشراء سفن كهربائية طائرة، وهي السفن التي تمثل “أكبر طلب” تتلقاه الشركة التي تتخذ من ستوكهولم مقرًا لها، وفقًا لبيان نشرته على حسابها في إنستغرام.

وذكر البيان: “نحن سعداء بالإعلان أن شركة كانديلا ستزود مشروع نيوم في السعودية بأسطول من السفن الكهربائية المائية من طراز كانديلا بي-12، ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسليم في عام 2025”.

وأضاف البيان: “هذا الأسطول الخالي من الانبعاثات سيعيد تعريف النقل البحري من خلال توفير رحلات متكررة بسرعات عالية وتكاليف طاقة منخفضة. يمثل هذا الطلب الأكبر حتى الآن خطوة كبيرة في مسيرة النمو الهائل لشركة كانديلا”.

وتبلغ وزن سفينة “كانديلا بي-12” 10 أطنان ويصل طولها إلى 12 مترًا، وتعتمد على أجنحة تحت الماء موجهة بالحاسوب للتحليق فوق الأمواج، مما يمكنها من السير بسرعة 30 ميلاً في الساعة، وتستخدم طاقة أقل بنسبة 80% مقارنة بالسفن التقليدية.

وأوضحت الشركة أن السفينة “صامتة وسريعة وخالية من الانبعاثات. نحن ببساطة نحدث ثورة في السفر عبر الماء”.

كما تتميز السفينة بـ”انخفاض تكاليف الوقود ومتطلبات صيانة بسيطة، مما يساهم في تحقيق ربحية أعلى”.

وقال غوستاف هاسلسكوغ، الرئيس التنفيذي ومؤسس الشركة: “تم تصميمها لإنشاء أنظمة نقل مائي خالية من الانبعاثات التي تتمتع بتحسينات كبيرة مقارنة بالتنقل المائي التقليدي… على عكس الأنظمة القديمة مثل العبارات التقليدية الكبيرة والبطيئة وغير الموفرة للطاقة، فإن كانديلا بي-12 أصغر وأسرع، مما يسمح برحلات أكثر تكرارا وأسرع. ستكون جميع الضروريات والخدمات اليومية على بعد مسافة قصيرة بالقارب”.

ومدينة “نيوم” التي تقع في تبوك شمال غربي المملكة، تأتي ضمن مسعى ولي العهد، محمد بن سلمان، لتنويع اقتصاد المملكة بعيدا عن النفط.

وكان محمد بن سلمان أعلن عن فكرة المدينة عام 2017، مبشرا بأنها ستحمل أفكارا معمارية وتقنية شديدة الابتكار.

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