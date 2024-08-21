مفاوضات حول صفقة تبادلية بين مانشستر سيتي وبرشلونة

كشف تقرير صحفي إسباني أمس عن حقيقة إجراء صفقة تبادلية بين مانشستر سيتي وبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وكانت تقارير قد أشارت إلى أن إلكاي جوندوجان قد ينتقل إلى مانشستر سيتي مقابل عودة جواو كانسيلو إلى برشلونة هذا الصيف.

لكن وفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، لن يتوصل مانشستر سيتي وبرشلونة إلى اتفاق يتضمن تبادلًا بين جوندوجان وكانسيلو في الميركاتو الصيفي. وأوضحت الصحيفة أن مانشستر سيتي لن يدفع أي رسوم لعودة جوندوجان إلى النادي، كما أن النادي الإنجليزي لن يقبل برحيل كانسيلو دون الحصول على رسوم انتقال.

وذكرت أن مانشستر سيتي سيقبل فقط برحيل كانسيلو هذا الصيف عن طريق انتقال نهائي أو إعارة مع خيار شراء إلزامي إذا تم استيفاء مجموعة من الشروط.

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