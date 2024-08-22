“ذهبت إلى الحمام”.. تعليق من صحافي سعودي بشأن “معاقبة رونالدو”

أنهى صحافي سعودي الجدل حول قضية رفض لاعب النصر، كريستيانو رونالدو، الصعود للمنصة لاستلام الميدالية الفضية بعد خسارة فريقه أمام الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي يوم السبت.

وفقًا لموقع “غول”، يعد تصرف رونالدو خرقًا للقواعد في السعودية، حيث تنص القوانين على أن “كل من يمتنع عن استلام الجوائز دون عذر مقبول يُعاقب بالحرمان من الجوائز المالية والعينية، بالإضافة إلى غرامة مالية”.

من جانبه، استبعد الصحافي السعودي وليد الفراج احتمالية فرض غرامة تصل إلى 5 آلاف دولار أميركي على رونالدو.

ونقل الموقع عن الفراج قوله: “بدون عذر مقبول؟ سيقول لك (دخلت الحمام!)، وهذا يُعد عذرًا مقبولًا. فما الذي يمكن أن تقوله له بعد ذلك؟”

وتأتي تصريحات الفراج في وقت عبّر فيه محمد الدعيع، حارس مرمى نادي الهلال المعتزل، عن استيائه من تصرف النجم البرتغالي.

وقال الدعيع موجها كلامه لرونالدو: “النصر أكبر منك، لا أحد يقدر عليك، وأنت تعمل ما برأسك”. وأضاف: “مغادرتك الملعب ورفضك الصعود للمنصة لاستلام الميدالية الفضية عدم احترام”.

وتُوج فريق الهلال بلقب الكأس السوبر السعودية للمرة الخامسة في تاريخه، إثر فوزه على غريمه النصر 4-1، في المباراة التي جمعتهما، السبت، على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز بمدينة أبها.

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