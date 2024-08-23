بالصور.. أب مصري يجمع ميسي وكريستيانو تحت سقف واحد.. ما القصة؟

طوال السنين الماضية تمنى عشاق كرة القدم أن يجتمع أسطورتا كرة القدم ليونيل ميسي وكريسيانو رونالدو في فريق واحد لتكتمل متعة رؤيتهما على أرض المستطيل الأخضر، إلا أن هذا لم يحدث حتى الآن ، إلا أنه في حالة فريدة دفع حب أب مصري لكرة القدم لتسمية نجليه باسمي أشهر لاعبين على مستوى العالم.

وفي التفاصيل فقد قرر بشارة إبراهيم تسمية نجله الأول الذي بلغ عمره الآن 10 سنوات، كريستيانو، لحبه للاعب العالمي كريستيانو رونالدو.

ولم يكتف بذلك بل سمى نجله الآخر الذي يبلغ من العمر حاليا 8 سنوات، ميسي، على اسم اللاعب ليونيل ميسي.

كما أوضح أن قصة كريستيانو كانت ملهمة بالنسبة له، لاسيما مسيرته وحب الملايين له، مضيفا “بعد عامين من ولادة الأول رزقت بطفل آخر فقررت تسميته ميسي على اسم أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، ليصبح لدي “ميسي وكريستيانو” في منزل واحد لكن دون أن يتنافسا.

إلى ذلك، أشار وفقا للعربية نت إلى أن الشقيقين يعيشان سعيدين مع بعضهما لكن كل من يعرف اسميهما يتعجب ويظن أنهما مجرد لقب فقط ولكن الاسمين مدونان في الأوراق الرسمية.

كما ختم مشددا على أنه يربي نجليه على حب كرة القدم، ويأمل أن يكونا من أفضل الشخصيات في المستقبل ويحققا كل أهدافهما في الحياة.

الشرق القطرية