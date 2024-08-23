تشافي ألونسو يرشح بايرن لاستعادة لقب الدوري الألماني

يعتقد الإسباني تشافي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن، أن بايرن ميونخ هو المرشح الأبرز للفوز بلقب الدوري الألماني (بوندسليجا) في الموسم الجديد.

ويبدأ ليفركوزن، الذي حقق الثنائية المحلية (الدوري الألماني وكأس ألمانيا) الموسم الماضي، مشواره في البوندسليجا بمواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ غداً الجمعة.

وفي تصريحات للصحفيين اليوم الخميس، أشار ألونسو إلى أن إنجازات فريقه في الموسم الماضي “لا تعني شيئاً على الإطلاق” للموسم الحالي.

يذكر أن ليفركوزن فاز بالدوري الألماني للمرة الأولى الموسم الماضي، وحقق إنجازاً تاريخياً كأول فريق يظل دون هزيمة طوال الموسم.

وعن بايرن ميونخ، الذي فاز بـ11 لقباً متتالياً في الدوري قبل أن يحتل المركز الثالث الموسم الماضي، قال ألونسو: “لا أعتقد أننا المرشح الأوفر حظاً للفوز باللقب. أرى أن بايرن يمتلك فرصاً أفضل منا”.

وأضاف: “نريد أن نبدأ الموسم بشكل جيد. هدفنا هو البقاء بين الأربعة الأوائل في جدول الترتيب”.

يُذكر أن ليفركوزن لم يخسر أمام مونشنجلادباخ في 9 مباريات، وكانت آخر هزيمة له في الدوري الألماني في مايو 2023، خلال المرحلة الختامية لموسم 2022/2023.

ويبدو أن الفريق مستعد بشكل جيد للموسم الجديد، لاسيما بعد فوزه بكأس السوبر الألماني يوم السبت الماضي، بعد تغلبه على شتوتجارت، وصيف الدوري الألماني.

وأضاف ألونسو “هناك حماس كبير للعب في الدوري الألماني مرة أخرى”، مؤكداً أنه ينظر إلى المستقبل فقط.

أوضح مدرب ليفركوزن “الماضي هو الماضي. لا يمكننا الحديث إلا عما ينتظرنا. نحن نعلم أن كل مباراة صعبة وسنتوقع ذلك بدءًا من الغد”.

ولا يعاني ألونسو من أي مخاوف بشأن الإصابات، كما صرح بأنه يعرف حارس المرمى الذي سيشركه في مباراة مونشنجلادباخ، دون الكشف عن اسمه.

وشارك لوكاس هراديكي في كأس السوبر وكان حارس مرمى الفريق في لقاءاته ببوندسليجا الموسم الماضي، بينما كان ماتي كوفار هو الخيار الأول في منافسات الكأس.

جريدة الرياض