عالمية

وزارات الداخلية في دول الخليج… كونوا قريبين من أبناءكم

2024/08/23
gulf2023
دول الخليج

دعت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي إلى الحرص والقرب من الأبناء ومشاركتهم اختيار الألعاب الإلكترونية المناسبة لهم والتي تجنبهم الخطر .

وشاركت حسابات وزارات الداخلية في دول المجلس عبر منصاتها المتعددة في مواقع التواصل الاجتماعي بتوعية المجتمع من خلال محتوى توعوي أوضحت فيه أهمية مشاركة الأبناء اختيار الألعاب الإلكترونية المناسبة من أجل المحافظة على أمنهم وسلامتهم ، والتأكد من عدم احتوائها على أي مخاطر .

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جريدة الرياض

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