الشرطة الأميركية تعتقل رجلاً من أريزونا هدد بقتل ترمب

أعلن مكتب رئيس الشرطة في مقاطعة كوتشيس بولاية أريزونا الأميركية، الجمعة، القبض على رجل كان مطلوباً، بعد أن هدد عبر وسائل التواصل الاجتماعي بقتل الرئيس السابق دونالد ترمب.

وكان ترمب، المرشح الجمهوري للرئاسة، في زيارة للمقاطعة الخميس، عندما تفقد الحدود الأميركية مع المكسيك في إطار أنشطة حملته الانتخابية.

وقال مكتب رئيس الشرطة في المقاطعة إن الرجل، ويدعى رونالد لي سيفرود (66 عاماً)، سبق أن صدرت عدة أوامر بضبطه من ولاية ويسكونسن، لكن لم يكن قد تم تنفيذها بعد، لكن السلطات أعلنت احتجازه بعد ظهر الخميس.

وأضاف المكتب أن سيفرود “يقبع بمقر احتجاز المقاطعة بموجب مذكرة جنائية من مقاطعة جراهام في أريزونا بسبب رفضه أمراً قانونياً بتوفير عينة من الحمض النووي الخاص به بعد اتهامه بارتكاب جريمة جنسية في قضية سابقة وتهمتي تهديد بقتل ترمب في هذه القضية، وهو رهن الاحتجاز حالياً في انتظار صدور حكم قضائي آخر”.

ترمب: لست مندهشاً

ولدى سؤاله عن هذا التهديد في أريزونا الخميس، قال ترمب: “لست مندهشاً إلى هذا الحد. والسبب هو أنني أريد القيام بأشياء يعتبرها أهل الشر سيئة جداً”.

ورغم ذلك والتهديدات الجديدة، قال ترمب إنه يكن “احتراماً كبيراً لجهاز الخدمة السرية والعمل الذي يقومون به”، مضيفاً أنهم “ارتكبوا أخطاء سيتعلمون منها”.

وتعد هذه الحادثة، الأحدث في سلسلة من التهديدات للمرشحين قبل الانتخابات الأميركية العامة المقررة في الخامس من نوفمبر المقبل.

وفي أوائل أغسطس الجاري، اتُهم رجل من فرجينيا بتهديد نائبة الرئيس كاملا هاريس، المنافس الديمقراطي لترمب، واعتقل رجل من نيو هامبشير في ديسمبر، لتهديده بقتل المرشحين الرئاسيين الجمهوريين.

وفي يوليو الماضي، أصابت رصاصة أذن ترمب في محاولة اغتيال أدت إلى إصابة اثنين آخرين وسقوط رجل، فيما تعرض جهاز الخدمة السرية لانتقادات واسعة النطاق بعد واقعة إطلاق النار على ترمب، ما أدى في النهاية إلى استقالة مديرة الجهاز.

الشرق