أنشيلوتي يستقر على بديل بيلينجهام

استقر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، على بديل الإنجليزي جود بيلينجهام في التشكيل الأساسي للميرنجي.

كان بيلينجهام تعرض لإصابة عضلية في ساقه اليمنى، وسيغيب عن الملاعب على إثرها لمدة شهر.

ووفقا لصحيفة “ريليفو” الإسبانية، فقد استقر أنشيلوتي على أن يكون مودريتش بديلا لبيلينجهام في التشكيل الأساسي للميرنجي خلال فترة إصابة النجم الإنجليزي.

وأشارت إلى بيلينجهام سيغيب على الأقل عن 4 مباريات أمام بلد الوليد، ولاس بالماس، وريال بيتيس بالدوري، بالإضافة إلى المباراة الافتتاحية بدوري أبطال أوروبا.

وأوضحت أن أنشيلوتي عمل مع الفريق هذا الأسبوع على زيادة العمل الدفاعي، وأن يكون لاعبو الوسط متضامنين في الجهد، ولا شك أنه بوجود مودريتش سيتحسن الشق الدفاعي، لأن لوكا سيساهم في الهجوم، وسيتفانى في الدفاع أيضا.

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