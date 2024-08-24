المريخ السوداني يتجاوز النصر الليبي في دوري الأبطال بهدفين دون مقابل

تأهل المريخ السوداني إلى الدور الثاني لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بفوزه على ضيفه النصر الليبي (2/0) السبت، في إياب الدور التمهيدي.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي، ليتفوق المريخ بهدفين دون رد في مجموع اللقاءين.

وتقدم محمد جباني بهدف للمريخ في الثواني الأخيرة للشوط الأول، ثم عاد نفس اللاعب وسجل الهدف الثاني له ولفريقه، في الدقيقة 73.

كما تأهل ريد أروز الزامبي للدور الثاني من ذات البطولة، بفوزه على نياسا بيج بولتس من مالاوي 2/0.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز نياسا 2/1، ليتفوق ريد أروز بنتيجة 3/2 في مجموع اللقاءين.

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