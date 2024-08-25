ريال مدريد ودرس جديد.. كيف تصنع الرعب بأقل تكلفة؟

لم يكن ريال مدريد، نشطا في سوق الانتقالات، مكتفيا بإبرام تعاقدات محدودة لموسم 2024-2025، فيما كان جاره أتلتيكو مدريد، أكثر نشاطا منه.

العملاق الملكي اكتفى بالتعاقد مع كيليان مبابي مجانا، فيما انضم إلى صفوفه، البرازيلي إندريك، الذي أبرم النادي، صفقته عندما كان بعمر 16 عاما.

هذا إلى جانب تفعيل خيار الشراء في عقد إعارة الإسباني خوسيلو، قبل التخلي عنه لصالح الغرافة القطري.

ولم ينفق ريال مدريد، الكثير من المال هذا الصيف، رغم قدوم كيليان مبابي، الذي انضم إليه في صفقة انتقال حر.

تحركات أتلتيكو مدريد

في المقابل، عزز أتلتيكو مدريد، صفوفه بعناصر مميزة، أبرزها المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز والنرويجي أليكسندر سورلوث.

كما انضم المدافع روبن لو نورماند لكتيبة الروخي بلانكوس، إلى جانب لاعب الوسط الإنجليزي كونور جالاجير.

ومن المتوقع أن يبرم الأتلتي المزيد من الصفقات في الأيام الأخيرة من الميركاتو، على رأسها كليمنت لينجليت مدافع برشلونة، على سبيل الإعارة.

مثلث مرعب بأقل تكلفة

بالعودة إلى ريال مدريد، سنجد أن الميرنجي أكمل هذا الموسم، مثلث هجومه المرعب بانضمام مبابي إلى الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريجو جويس.

لكن المثير أن تكلفة جلب هذا الثلاثي إلى ريال مدريد، لم تتجاوز 90 مليون يورو، دفعت فقط نظير جلب فينيسيوس ورودريجو.

وانضم فينيسيوس جونيور إلى ريال مدريد قبل نحو 6 سنوات مقابل 45 مليون يورو دفعت إلى فلامنجو، وهو نفس المبلغ الذي دفعه بعدها نظير جلب رودريجو من سانتوس.

أما صفقة مبابي، فلم يدفع نظيرها ريال مدريد، أي يورو لصالح باريس سان جيرمان، بعد رحيل اللاعب الفرنسي عقب نهاية تعاقده في صيف 2024.

وبمقارنة قيمة ثلاثي ريال مدريد المرعب مع ألفاريز فقط، سنجد أن تكلفة انتقال الأخير إلى الأتلتي، تجاوزت ما دفع لجلب الثلاثي مجتمعين.

هذا بعدما اتفق أتلتيكو مدريد مع مانشستر سيتي، على ضم ألفاريز مقابل 95 مليون يورو، شاملة حوافز إضافية تصل قيمتها إلى 20 مليونا.

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