تعادل مع أهلي بنغازي بهدف لكل .. الهلال السوداني إلى دور ال32 بدوري الأبطال

صعد الهلال السوداني، إلى دور ال32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب تعادله المثير (1-1) مع ضيفه أهلي بنغازي الليبي، الأحد، في إياب الدور التمهيدي للبطولة القارية.

واستفاد الهلال من فوزه (1-0) خارج ملعبه في مباراة الذهاب، التي أقيمت بين الفريقين الأسبوع الماضي، ليواصل مشواره في البطولة، التي حصل على وصافتها عامي 1987، و1992.

وبادر أهلي بنغازي بالتسجيل من خلال جون مانو في الدقيقة 14، غير أن ولي الدين بوجبا منح التعادل للهلال في الدقيقة 77، ليقود الفريق للتأهل للدور التالي.

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