مراهق ريال مدريد البرازيلي يضرب سريعا – فقط 10 دقائق

عشر دقائق لا أكثر، كانت الفترة التي كان المهاجم الصغير إندريك بحاجة إليها ليترك انطباعه في أول ظهور له مع الفريق الملكي.

المراهق البرازيلي حل بديلا لكيليان مبابي في وقت متأخر من المباراة، وسجل في الوقت بدل الضائع ليضمن فوز ريال مدريد بثلاثية نظيفة في مواجهة الفريق لبلد الوليد يوم الأحد.

وكان هذا أول فوز في الدوري الإسباني (ليغا) لحامل اللقب بعد أن افتتح مشواره في الدوري بتعادل إيجابي مع مايوركا بهدف لكل منهما الأحد الماضي.

وكان مبابي سجل في فوز ريال مدريد بكأس السوبر الأوروبي على أتالانتا في بداية الموسم، لكنه لم يسجل بعد في أول مباراتين بالدوري.

وكان نجم هجوم فرنسا يخوض أول مباراة له على ملعب سانتياغو برنابيو، لاعبا في ريال مدريد.

وسجل فيديريكو فالفيردي لمدريد هدف السبق في الدقيقة خمسين، ثم أضاف براهيم دياز الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة والثمانين.

وسجل إندريك هدفه بعد مرور ست دقائق من الوقت المحتسب بدلا من الضائع بتسديدة منخفضة في الزاوية القريبة بعد تجاوز أحد المدافعين داخل منطقة الجزاء، وذلك بعدما حل بديلا لمبابي في الدقيقة السادسة والثمانين.

وقال فالفيردي عن إندريك: “إنه يستحق (تسجيل) ذلك (الهدف).. عليه أن يواصل العمل، ما زال أمامه طريق طويل ليقطعه مع هذا النادي، يجب أن يواصل العمل الجاد لأنه يستحق ذلك”.

أسوشيتد برس