تسريبات جديدة بشأن عرض الهلال الخرافي لضم ميسي

كشف تقرير صحفي عن كواليس جديدة بشأن عرض الهلال السعودي، للحصول على خدمات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وذكرت شبكة فوكس سبورتس “ميسي رفض عرضا من الهلال في صيف العام الماضي، كان يتضمن حصوله على راتب أسبوعي يتراوح بين 15 إلى 20 مليون يورو”.

وأضافت أيضًا أن الراتب السنوي للبرغوث مع إضافة الحوافز المالية، كان سيقفز إلى مبلغ فلكي يتراوح بين 900 مليون يورو إلى مليار يورو.

وكان ميسي متاحا في صفقة انتقال حر، في صيف 2023 بعد انتهاء تعاقده مع ناديه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي قضى بين صفوفه موسمين.

لكن قائد منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم 2022 وكوبا أمريكا 2021 و2024، قرر إنهاء مغامرته في الملاعب الأوروبية والانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي.

ووقع ليونيل ميسي، عقدا مع النادي الأمريكي حتى عام 2025.

ولحق بالنجم الأرجنتيني في صفوف إنتر ميامي، زملاؤه القدامى بنادي برشلونة، الثلاثي سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا ولويس سواريز.

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