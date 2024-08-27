الصحة بشمال دارفور تبحث كيفية معالجة التحديات الصحية الناتجة عن انتشار نواقل أمراض الخريف

بحث الاجتماع التنسيقي الموسع الطارئ الذي عقده المدير العام لوزارة الصحة بشمال دارفور الدكتور إبراهيم عبدالله خاطر الاثنين مع إدارات الطوارئ الصحية ومكافحة نواقل الأمراض وصحة البيئة بالوزارة بحضور ممثلي بعض المنظمات العاملة في مجال المياه والإصحاح البيئى، بحث كيفية معالجة التحديات الصحية الناتجة عن شح المياه بالمرافق الصحية وتردي صحة البيئة وإنتشار نواقل أمراض فصل الخريف خاصة في احياء شالا وابو جربون بالفاشر وقرية سلومة ومعسكر زمزم للنازحين.

وآمن الاجتماع على ضرورة إحكام التنسيق والتحلي بالمرونة وتسريع خطوات التعامل مع تطورات الاحداث لضمان إستمرار العمل وتقديم الخدمات الصحية للمجتمع.

وأقر المجتمعون بخطورة الأوضاع الصحية الراهنة بالولاية في ظل محدودية الإمكانيات. ومن جهته تطرق شركاء الصحة الي بعض التحديات والعقبات التي تقف حيال تنفيذ المشروعات والانشطة وفق الاتفاقيات المبرمة مع الوزارة والفترة الزمنية المحددة.

وعلي رأسها الاوضاع الامنية الناتجة جراء التدوين المستمر على أحياء المدينة بجانب إستمرار مشكلة انعدام الوقود وعدم توفر السيولة النقدية.