من “الزعيم” إلى “الذئاب”.. السعودي عبد الحميد يدخل التاريخ

أكمل نادي روما الإيطالي، الثلاثاء، إجراءات التعاقد رسميا مع نجم المنتخب السعودي ونادي الهلال، سعود عبد الحميد.

وقدّم نادي العاصمة الإيطالية لاعبه الجديد لوسائل الاعلام الثلاثاء.

ويمتد عقد عبد الحميد مع روما، الملقب بـ”الذئاب”، حتى عام 2027، وسيرتدي القميص رقم 12 مع فريقه الجديد.

وبات اللاعب صاحب الـ 25 عاماً أصبح أول لاعب سعودي يلعب بشكل احترافي في الدوري الإيطالي.

وعبد الحميد، الذي وُلد في جدة، حيث بدأ ممارسة كرة القدم، استهل مشواره في اللعبة من بوابة نادي الاتحاد الذي تدرج بصفوف قطاع الناشئين فيه.

ونجح اللاعب في لفت الأنظار إليه ليتم تصعيده، وهو في عامه التاسع عشر، إلى الفريق الأول للعب في دوري المحترفين عام 2018 لأول مرة، قبل أن يثبت نفسه بشكل كامل، ويتواجد بشكل أساسي في تشكيلة الفريق، حيث استطاع الحفاظ على مركزه مع الوقت ويصبح عنصرا أساسيا.

ولم يستغرق اللاعب وقتا طويلا كي ينضم إلى المنتخب السعودي الأول، عام 2019.

وانضم عبدالحميد لنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية عام 2022، بعد رغبة اللاعب في خوض تجربة مع “الزعيم” رافضا تجديد عقده مع الإتحاد.

ومثل سعود عبد الحميد بلاده في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020، وفي كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

وأشاد الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب “الأخضر”، بعبد الحميد خلال كأس أسيا الأخيرة، إذ أكد في تصريحات له أن “عبد الحميد هو اللاعب الأفضل، مشيراً إلى أنه لاعب مميز حقا، ويمتلك إمكانيات جيدة للغاية، وأنه لاعب رائع”.

فرانس برس