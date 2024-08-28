النصر يستعيد بعضاً من توازنه برباعية الفيحاء

استطاع النصر العودة إلى سكة الانتصارات التي غابت عنه في آخر مباراتين بعد فوزه العريض على مضيفه الفيحاء 4-1، بينما تغلب القادسية على الرائد بهدف دون رد يوم الثلاثاء ضمن الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

وتقدم أندرسون تاليسكا للنصر مبكراً بعد مرور 5 دقائق من بداية مباراة الفيحاء، وقبل نهاية الشوط الأول سجل كريستيانو رونالدو هدفاً من ركلة حرة مباشرة.

وقبل 5 دقائق من نهاية الشوط الثاني سجل مارسيلو بروزوفيتش هدف النصر الثالث مستغلاً تمريرة من ساديو ماني، لكن الفيحاء قلص النتيجة بعدها بدقيقة عبر فاشون سكالا، قبل أن يضيف تاليسكا الهدف الرابع من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء.

وحقق النصر فوزه الأول بعد خسارة أمام الهلال في كأس السوبر وتعادل مع الرائد في الدوري الجولة الماضية ورفع رصيده إلى 4 نقاط، بينما خسر الفيحاء للمرة الثانية على التوالي ليبقى برصيد أبيض من النقاط.

وفي المباراة الثانية اعتلى الصاعد القادسية صدارة الدوري مؤقتاً بعد فوزه الصعب على مضيفه الرائد بهدف دون رد سجله تركي العمار في الدقيقة 79 ليرفع رصيد فريقه إلى 6 نقاط، بينما يملك الرائد نقطة واحدة.

العربية نت