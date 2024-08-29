ابراهيم عادل على أعتاب الليجا

اقترب المصري إبراهيم عادل، نجم بيراميدز، من الانضمام لصفوف خيتافي هذا الصيف.ووفقا لما ذكرته صحيفة “ماركا”، فإن صاحب ال 23 عاما بصدد السفر إلى مدريد من أجل الخضوع للفحص الطبي للنادي الإسباني والتوقيع معه.

ومع ذلك، لا توجد معلومات حول ما إذا كان اللاعب المصري سينضم لخيتافي نهائيا أم على سبيل الإعارة.

وفي حالة الانتقال على سبيل الإعارة، سيضيف الناديان خيارا للشراء غير إلزامي، وفقا لنفس الصحيفة.

وشارك عادل مع المنتخب المصري في دورة الألعاب الأوليمبية 2024 في باريس، وقدم أداء متميزا، وكان صاحب الهدفين اللذين فاز بهما “الفراعنة” في دور المجموعات على منتخب إسبانيا، الذي حصل في النهاية على الميدالية الذهبية.

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