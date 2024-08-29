صلاح يتحدث عن “عامه الأخير” مع ليفربول

رفض المصري محمد صلاح الحديث عن مستقبله بعد نهاية عقده مع ليفربول الصيف المقبل، مؤكداً أنه لا يفكر سوى في “الاستمتاع” بالمباريات.

قال صلاح في تصريحات نشرتها “سكاي سبورتس” يوم الخميس: “قلت لنفسي قبل بداية الموسم إنني لن أفكر في العقد أو التجديد. دعونا نستمتع”.

وتابع صاحب الـ32 عاماً: “لا أريد التفكير في العام المقبل أو المستقبل. الشيء الأكثر أهمية كل أسبوع هو المباراة التالية. يجب أن نركز في المباراة تلو الأخرى. أنا سعيد هنا. وهذا كل شيء”.

جدد صلاح عقده مع ليفربول في 2022. وشهدت المفاوضات بين اللاعب المصري ومسؤولي النادي مجاذبات وتردد وقتها أن هداف ليفربول قد يرحل بسبب عدم حصوله على عرض لائق من النادي.

وفقاً لتقارير متعددة، فإن عقد صلاح الأخير جعله من بين الأعلى أجراً في الدوري الإنجليزي الممتاز براتبٍ يصل إلى 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

يُذكر أن قائد الفراعنة جذب اهتمام أندية من دوري روشن السعودي أبرزها الاتحاد الذي حاول التعاقد معه الموسم الماضي.

الشرق