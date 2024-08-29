قرعة الأبطال.. ليفربول وبرشلونة في صدامات ثأرية مع الريال والبايرن

أجريت قرعة الدور الأول من دوري أبطال أوروبا نسخة موسم 2024-2025، مساء الخميس، بمشاركة 36 فريقا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.وحظيت القرعة بوجود كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، وجانلويجي بوفون أسطورة يوفنتوس.

ويواجه ريال مدريد على أرضه، أندية بوروسيا دورتموند وميلان وريد بول سالزبورج وشتوتجارت، فيما يرحل خارج الديار لمواجهة ليفربول وأتالانتا وليل وستاد بريست.أما مانشستر سيتي، فسيواجه على ملعب الاتحاد، أندية إنتر ميلان وكلوب بروج وفينورد وسبارتا براج، فيما يشد الرحال لمواجهة باريس سان جيرمان ويوفنتوس وسبورتينج لشبونة وسلوفان براتيسلافا.ويواجه بايرن ميونخ على أرضه ووسط جماهيره، باريس سان جيرمان وبنفيكا ودينامو زغرب وسلوفان براتيسلافا، فيما يرحل خارج الديار لمواجهة برشلونة وشاختار وفينورد وأستون فيلا.

أما باريس سان جيرمان فسيواجه على ملعب حديقة الأمراء، أندية مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد وآيندهوفن وجيرونا، فيما يشد الرحال لمواجهة بايرن ميونخ وآرسنال وسالزبورج وشتوتجارت.

ويواجه برشلونة على أرضه، أندية بايرن ميونخ وأتالانتا ويونج بويز وستاد بريست، فيما يرحل خارج الديار لمواجهة دورتموند وبنفيكا والنجم الأحمر وموناكو.أما ليفربول فسيواجه في ملعب أنفيلد، أندية ريال مدريد وباير ليفركوزن وليل وبولونيا، فيما يشد الرحال لمواجهة لايبزيج وميلان وآيندهوفن وجيرونا.

ويستضيف إنتر ميلان، أندية لايبزيج وآرسنال والنجم الأحمر وموناكو، فيما يغادر إيطاليا لمواجهة مانشستر سيتي وليفركوزن ويونج بويز وسبارتا براج.

ويواجه لايبزيج في ألمانيا، أندية ليفربول ويوفنتوس وسبورتينج لشبونة وأستون فيلا، فيما يرحل لمواجهة إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد وسيلتك وشتورم جراتس.

أما بوروسيا دورتموند سيواجه على أرضه، أندية برشلونة وشاختار وسيلتك وشتورم جراتس، فيما يشد الرحال لمواجهة ريال مدريد وكلوب بروج ودينامو زغرب وبولونيا.

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