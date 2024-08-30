يوفنتوس عن قرعة الأبطال: التفاصيل البسيطة ستكون حاسمة

شدد جيانلوكا بيسوتو، مدير يوفنتوس، على أنه يتوقع مجموعة رائعة ومتقاربة في منافسات دوري أبطال أوروبا، مؤكدا أن التفاصيل البسيطة ستكون حاسمة.ووقع يوفنتوس رفقة مجموعة تضم أندية مانشستر سيتي، لايبزيج، بنفيكا، كلوب بروج، آيندهوفن، ليل، شتوتجارت وأستون فيلا.

وقال بيسوتو، خلال تصريحات لشبكة “سكاي سبورت إيطاليا“: “هذه مباريات رائعة، ستكون مجموعة متقاربة حتى النهاية، وعلينا أن نلعب على أعلى مستوى”.وأضاف: “سنواجه مانشستر سيتي على أرضنا، لكننا سنخوض العديد من المباريات الكبيرة خارج قواعدنا، نشعر أنها ستكون مجموعة متقاربة، لذلك فالتفاصيل ستكون حاسمة، مثل الأهداف المسجلة وفارق الأهداف”.

وتابع: “بعض اللاعبين وصلوا مع بداية الموسم، ويستغرق الأمر بعض الوقت ليستقروا ويستوعبوا فلسفة النادي، بدأنا بشكل جيد ونحن سعداء، لكن الموسم طويل”.

واستطرد: “لقد أعلنا منذ البداية أهمية الفريق بأكمله، ففي مثل هذا الموسم الطويل والمعقد، سيكون الجميع حاسما، كما رأينا لاعبين شباب من أكاديميتنا يظهرون لأول مرة بالفريق الأول، ويساهمون ليس فقط بالأداء لكن بالأهداف أيضا”.

وأتم: “سيكون موسما طويلا، لكن الفريق مبني بشكل جيد، وسيكون الجميع مستعدا لتقديم مساهمتهم”.

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