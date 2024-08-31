أرقام مخيبة وأداء باهت لمبابي مع ريال مدريد

قدم فريق ريال مدريد الإسباني أداءً متواضعًا خلال تعادله مع مضيفه لاس بالماس، وزاد من حدة الأمور استمرار غياب النجم الفرنسي كيليان مبابي عن التسجيل وصناعة الفارق.

ورغم التحركات الكثيرة التي قام بها الوافد الجديد من باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، إلا أنه لم يتمكن مرة أخرى من هز الشباك في الدوري، مما أجبره على الانتظار لتحقيق هدفه الأول في ظل انتقادات متزايدة من الصحافة الإسبانية لعدم قدرته على التسجيل.

وتشير الأرقام إلى أن مبابي يمتلك أكبر عدد من التسديدات في الدوريات الخمسة الكبرى بـ17 تسديدة، ولكنه يعاني من أسوأ فارق بين التوقعات بتسجيل الأهداف، حيث كان متوقعًا أن يسجل 1.8 هدفًا في المباراة، لكنه لم يسجل أي هدف حتى الآن.

وعلاوة على ذلك، لم يتمكن قائد منتخب فرنسا من صناعة أي هدف أو فرصة أو تقديم تمريرات حاسمة خلال المباريات الثلاث التي لعبها في الليغا، كما أهدر ثلاث فرص محققة.

الشرق القطرية