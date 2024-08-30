تدشين دليل مؤسسات التعليم العالي في السودان للعام 2024م

أعلن بروفيسور محمد حسن دهب وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن تدشين دليل مواقع الجامعات والكليات للعام 2024م، مشيراً إلى أن إطلاق الدليل يأتي في إطار مساعي الوزارة لتسهيل حصول الطلاب وأولياء الأمور على المعلومات التي تمكنهم من الوصول لأماكن الجامعات والكليات التي نزحت إليها بسبب الحرب، وكذلك بيانات الاتصال بمؤسسات التعليم العالي ومواقعها الإلكترونية.

مؤكداً بأن الوزارة تعمل بجد واجتهاد لاستمرار الدراسة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. من جانبه أفاد المهندس الدكتور بابكر حسين أحمد المدير العام للإدارة العامة لتقانة المعلومات والشبكات، بأن دليل مواقع الجامعات والكليات للعام 2024م يحوي معلومات عن الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، مبيناً أن استخدامه يتم بعملية مسح ال QR code، الذي يدخل المستخدم على الرابط الذي يحوي ملف المؤسسة التي يبحث عن معلومات لها، موضحاً بأن طالبي الخدمة بمجرد دخولهم للموقع الإلكتروني سيجدون كافة بيانات الاتصال مثل (البريد الإلكتروني، الهواتف، والوسائط) للمؤسسة التي يقصدونها، مؤكداً بأن الدليل يتم تحديثه يومياً بالمعلومات الجديدة لمواقع الجامعات والكليات.

سونا