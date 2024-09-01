مفاجآت وخيبات.. أبرز انتقالات الساعات الأخيرة بالدوري الإنجليزي

شهد اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية في الدوري الإنجليزي الممتاز حركية مكثفة، إذ سارعت الفرق لإتمام صفقاتها قبل الموعد النهائي، مما أسفر عن تعاقدات بارزة وأخرى غير متوقعة.

وفي أبرز انتقالات الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي، عزز نادي آرسنال الإنجليزي صفوفه بضم رحيم سترلينغ من تشيلسي، بينما دعّم الأخير تشكيلته بجادون سانشو من مانشستر يونايتد، عبر إعارة مع إلزامية الشراء.

بعد فترة انتقالات مضطربة وحافلة بالتقلبات في تشيلسي، نجح النادي أخيرا في إيجاد وجهة جديدة لسترلينغ، في المقابل، أخفق المدرب إنزو ماريسكا في التعاقد مع المهاجم فيكتور أوسيمين من نابولي، بعد أن كان هدفا أساسيا للفريق.

وتسارعت المفاوضات، مساء الجمعة، وأبدى سترلينغ حماسة للانضمام لفريق ميكيل أرتيتا، فيما سعى آرسنال لتعزيز قوته الهجومية في إطار طموحه للمنافسة على اللقب، قبل أن تتوج المفاوضات بإعارته لموسم واحد.

وفي سياق متصل، استكشف مانشستر يونايتد إمكانية التعاقد مع كارني تشوكويميكا من تشيلسي، دون الاهتمام بضم بن تشيلويل ضمن صفقة سانشو، وفقا لصحيفة الغارديان.

وعزز تشيلسي خط وسطه الهجومي بضم بيدرو نيتو وجواو فيليكس، مضيفا إياهما لقائمة تضم كول بالمر ونوني مادويكي وكريستوفر نكونكو وميخايلو مودريك.

ومع ذلك، استمر الفريق الطامح للعودة إلى منصة الألقاب في البحث عن مهاجم من الطراز الرفيع لمنافسة نيكولاس جاكسون، غير أن محاولات ضم أوسيمين، فشلت بسبب عدم التوافق على الأجور.

وركز الفريق الأزرق خلال الميركاتو الحالي على تقليص عدد لاعبي الفريق، حيث كان تريفوه تشالوبا قريبا من الانضمام لكريستال بالاس، وانتقل جورجي بيتروفيتش إلى ستراسبورغ، بينما استعار إيفرتون أرماندو بروخا مع خيار الشراء.

وسمح انتقال سترلينغ لآرسنال بإتمام صفقة، إيدي نكيتياه، إلى كريستال بالاس مقابل 25 مليون جنيه إسترليني، مع إمكانية ارتفاع المبلغ إلى 30 مليونا، وفقا للموقع الرسمي لـ”الدوري الإنجليزي”.

وبهذا، يكون آرسنال قد جمع ما يقارب 90 مليون جنيه من المبيعات هذا الصيف.

وفي آخر أيام الميركاتو أيضا تعاقد آرسنال مع حارس بورنموث، نيتو، لتعويض رحيل رامسديل، لكن الفريق تلقى ضربة بإصابة الملتحق الجديد، ميكيل ميرينو في كتفه خلال أول تدريب له.

ومن المتوقع أن يضيف سترلينغ عمقا وخبرة للخط الأمامي للنادي المدفعجي، منافسا غابرييل مارتينيلي على الجناح الأيسر، مع إمكانية لعبه أيضا كبديل لكاي هافيرتز في المركز أو لبوكايو ساكا على اليمين.

وشهدت الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات عدة تحركات أخرى، حيث انضم ماكسينس لاكروا إلى كريستال بالاس، وانتقل سام جونستون إلى وولفرهامبتون، الذي ضم أيضا أندريه من فلومينينسي.

كما استعار ليستر سيتي أودسون إدوارد من كريستال بالاس، الذي تعاقد كذللك مع قلب الدفاع ماكسينس لاكروا من فولفسبورغ بعقد مدته خمس سنوات.

وانضم جناح آرسنال، رايس نيلسون، إلى فولهام على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 24 عاما في 50 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز مع الغانرز، وسجل أربعة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين

من جهته، ريال سوسيداد الإسباني تعاقده مع الدولي المغربي، نايف أكرد مدافع من وست هام يونايتد الإنجليزي.

وكشف الفريق الإسباني في بيان، أن الانتقال على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وأعلن نادي مانشستر يونايتد، عن تعاقده مع لاعب الوسط الدفاعي مانويل أوغارتي، من باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي.

ووافق اللاعب الأوروغوياني البالغ من العمر 23 عامًا على عقد لمدة خمس سنوات في أولد ترافورد، مع خيار التمديد لمدة 12 شهرًا أخرى.

وتعاقد نابولي الإيطالي، مع الدولي الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي قادما من مانشستر يونايتد الإنكليزي، وذلك بعد يوم واحد من تعاقده مع الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، وفقا لما أعلنه نادي الجنوب الناشط جدا في سوق الانتقالات الصيفي.

وغادر مهاجم برينتفورد، إيفان توني، ناديه للانضمام إلى فريق الأهلي السعودي، حتى عام 2028.

وكشف الصحفي، فابريزيو رومانو، أن قيمة الصفقة بلغت 40 مليون جنيه إسترليني.

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