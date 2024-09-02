صلاح يلمح لرحيله.. وسلوت يصرح: نتمنى بقاءه في ليفربول لأطول فترة

يرغب آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، في الاستمتاع بموهبة النجم الدولي المصري محمد صلاح لأطول فترة ممكنة، خاصة بعد تألقه اللافت أمام مانشستر يونايتد.

وأبدع صلاح بتسجيله هدفًا وصنعه هدفين آخرين خلال انتصار ليفربول 3-0 على مضيفه وغريمه التقليدي مانشستر يونايتد يوم الأحد، في قمة مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويخوض صلاح، البالغ من العمر 32 عامًا، موسمه الأخير من عقده الحالي مع ليفربول، وقد أقر بعد المباراة بأنه تعامل مع اللقاء وكأنه ظهوره الأخير في ملعب (أولد ترافورد).

ساهم صلاح في تسجيل هدفين لزميله الكولومبي لويس دياز، وأحرز الهدف الثالث بنفسه، مما قاد ليفربول لتحقيق فوزه الثالث في الدوري، رافعًا رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف فقط عن مانشستر سيتي المتصدر، الذي يمتلك نفس الرصيد.

وقال صلاح في حديثه لشبكة (سكاي سبورتس) بعد المباراة: “كنت آتي إلى المباراة، وقلت (انظر، ربما تكون هذه هي المرة الأخيرة). لم يتحدث معي أحد في النادي بعد بشأن العقود، لذا قلت لنفسي، (حسنًا، سألعب موسمي الأخير وأرى في نهاية الموسم)”.

وعند سؤاله بشأن تصريحات صلاح، قال سلوت: “هناك الكثير من كلمة (إذا). في هذه اللحظة هو واحد منا وأنا سعيد حقا بكونه أحد نجوم الفريق. لقد لعب بشكل جيد حقا. لا أتحدث عن عقود اللاعبين، ولكن يمكنني التحدث لساعات عن كيفية لعب محمد اليوم”.

وتحدث سلوت عن مواجهة مانشستر يونايتد، حيث قال “كل ما تريد رؤيته كمدرب رأيته في هذه المباراة. لقد كانت هناك لحظات صعبة بالنسبة لنا، بدأ يونايتد بشكل جيد حقا، ولكن بعد ذلك ألغى الحكم هدفًا لنا ولم يكن هناك رد فعل سلبي”.

وأكد سلوت في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) “واصلنا اللعب، وسجلنا ثلاثة أهداف، وكان بإمكاننا إحراز المزيد، كما قام أليسون بتصديين مهمين وكان معدل العمل جيدا بشكل لا يصدق بدون الكرة وهذا ما جعل اليوم إيجابيا للغاية”.

صحيفة البيان