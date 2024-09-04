أبو تريكة يخضع لعملية جراحية.. وهذه آخر تطورات حالته الصحية – صورة

كشف الإعلامي محمد سعدون الكواري، مذيع قنوات «بي إن سبورتس» الرياضية عن إجراء نجم منتخب مصر والأهلي السابق، محمد أبوتريكة، لعملية جراحية مؤخرًا.

وأشار إلى أن العملية قد تمت بنجاح، وأن أبوتريكة في حالة جيدة الآن.

وكتب محمد سعدون الكواري عبر حسابه على موقع «إنستجرام»: «أبشركم بفضل الله وحمده.. حبيبنا وعم الناس بخير وصحة وعافية بعد إجراء عملية جراحية تكللت بحمد الله وشكره بالنجاح».

وأوضح الكواري أن محمد أبوتريكة سيحتاج إلى فترة نقاهة وتعافي تمتد لأسبوعين قبل أن يعود إلى الشاشات مجددًا.

وخلال هذه الفترة، سيستمر أبوتريكة في التزام الراحة التامة لضمان استعادة صحته بالكامل.

وقد حرص المتابعون على الدعوات بالشفاء لابوتريكة وتمنياتهم له بالشفاء العاجل.

وقد أثار غياب أبو تريكة عن تحليل المباريات العديد من التساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

الشرق القطرية