عرائس متحركة.. الدوري السعودي يتلاعب بمستقبل نجوم العالم

تشهد فترات الانتقالات في مختلف دول العالم، العديد من التحركات الغربية والبارزة في الوقت ذاته، وهو ما ينطبق بشكل واضح على الميركاتو السعودي المنتهي.

وأسدل الستار على فترة الانتقالات الصيفية في السعودية، أول أمس الإثنين، بقدوم عدة أسماء عالمية بارزة، بالإضافة لتحركات قوية على المستوى المحلي من مختلف الأندية وخاصة رباعي المقدمة.ويواصل دوري روشن تفوقه الكبير على المسابقات العالمية، عن طريق خطف النجوم بشكل مستمر، حيث شهد الميركاتو قدوم عدة أسماء مميزة جاء على رأسها البرتغالي جواو كانسيلو والإنجليزي إيفان توني والإسباني ناتشو فيرنانديز، فضلا عن تغيير وجهة الجلاد المغربي عبد الرزاق حمد الله.لم يكن يتخيل أبرز المتفائلين، الطفرة التي أحدثها الدوري السعودي على مستوى الصفقات بداية من الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، ثم البرازيلي نيمار دا سيلفا والفرنسي كريم بنزيما، وغيرهم من النجوم حتى الميركاتو الأخير.والبعض كان يتوقع أن الذهاب للدوري السعودي، سيكون للتنزه والابتعاد عن الضغط والأجواء الصاخبة، قبل أن يتعرض لصدمة مفاجئة متمثلة في مطالبات مستمرة بتحقيق الانتصارات والسير على نفس نهج أوروبا.وتسبب ذلك في رحيل بعض اللاعبين، وارتباط عدة نجوم آخرين بمغادرة أنديتهم، رغم القيمة الفنية التي يتمتعون بها.شهد الميركاتو المنتهي، معاناة الأندية السعودية من صعوبة بالغة في المفاوضات مع إدارات الفرق الأوروبية، نظرا لرغبتها الكبيرة في الاستفادة من الأموال التي يدفعها صندوق الاستثمار.

صحيح أن صندوق الاستثمار خصص ميزانية كبرى للكرة السعودية، ولكن التحركات كانت محسوبة بعض الشيء فيما يتعلق بعملية الصرف، وهو ما اصطدم برغبة كبار أوروبا وخاصة مانشستر سيتي، الذي حاول بيع حارسه البرازيلي إيدرسون مورايس إلى الاتحاد بمبلغ خرافي وصل إلى 50 مليون يورو، وهو ما تم رفضه.

لكن إدارة الاتحاد، حسمت ملف حارس المرمى، بضم الصربي بريدراج رايكوفيتش، من ريال مايوركا، مقابل 11 مليون يورو فقط، وهو ما يبرهن على التحركات المحسوبة وعدم صرف الأموال بشكل عشوائي، كما كان يتوقع البعض.

وسبق وأن أكد عبد العزيز بن تركي آل فيصل، وزير الرياضة السعودي، أن الأندية لا تتحرك بشكل عشوائي نحو نجوم الكرة العالمية، وإنما عن طريق خطة مناسبة تتماشى مع أهداف كل نادٍ.استكمالا للواقع الصادم والتحركات المحسوبة، فقد شهد الميركاتو المنتهي تحول نجوم الكرة العالمية إلى عرائس متحركة في يد مسؤولي أندية دوري روشن، بناء على رغبة كل طرف في تطوير منظومته.

كان السنغالي ساديو ماني، نجم النصر، أحد أبرز الأسماء التي ارتبطت بالرحيل عن صفوف “العالمي” والانتقال لاتحاد جدة، وذلك بغير علمه في البداية، حسب ما أكدت بعض التقارير الصحفية.

لكن لؤي مشعبي، رئيس الاتحاد، أكد في تصريحات سابقة أنه تم الاتفاق مع النصر على ضم ماني، ولكن الأخير علم في نهاية الأمر، ورفض الرحيل وتمسك بالبقاء مع فريقه.

كذلك، تخلص النصر من الظهير البرازيلي أليكس تيليس، بعد موسم واحد من قدومه للدوري السعودي، وذلك بعد تذبذب مستواه والانتقادات الجماهيرية التي تعرض لها، ليوقع على مخالصة مالية قبل أيام قليلة.

ولم يكن ساديو ماني الوحيد الذي ارتبط بالاتحاد، حيث كان “العميد” قريبا من حسم صفقة يانيك كاراسكو، جناح الشباب، بعد التوصل لاتفاق حول كافة التفاصيل، لكن إعلان لؤي مشعبي عن ضم اللاعب، تسبب في تراجع مسؤولي “الليوث”.

والمفاجأة تمثلت في تصريحات كاراسكو الذي أكد أنه لا يعرف شيئا عن عرض الاتحاد، ما يبرهن على تحركات الأندية بما يتماشى مع مصالحها دون معرفة النجوم.وبالنسبة لأهلي جدة، فقد قرر التخلص من النجم الفرنسي آلان سانت ماكسيمين بعد موسم واحد فقط قضاه مع “الراقي”، وذلك عن طريق إعارته لفنربخشة التركي، مقابل 8 ملايين يورو.

ورغم الإمكانيات الكبيرة التي كان يتمتع بها البرازيلي ميشايل ديلجادو، إلا أن الهلال قرر التخلص منه، بهدف قيد مواطنه نيمار دا سيلفا في قائمة الموسم الجديد مع قرب تعافيه من الإصابة.

والصدمة القوية تمثلت في تخلص الاتحاد من المغربي عبد الرزاق حمد الله، رغم المستويات التهديفية المذهلة التي قدمها خلال الفترة الأخيرة، وذلك بناء على رغبة مشتركة من الإدارة وكريم بنزيما.

كووورة