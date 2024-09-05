كريم بنزيما: هدفنا هذا الموسم أصبح واضحًا

كشف كريم بنزيما، نجم نادي الاتحاد، أن هدف فريقه لهذا الموسم هو تحقيق الإنجازات.

وفي تصريح لحساب دوري روشن على منصة إكس، قال بنزيما: “هدفنا واضح في الفريق، علينا أن نتحسن كثيرًا خلال المباريات. لدينا الجودة واللاعبون المميزون، ونمتلك كل المقومات اللازمة لنؤدي بشكل أفضل ونحقق الإنجازات”.

وقد نجح الاتحاد في الساعات الأخيرة قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية في التعاقد مع الجناح الهولندي ستيفين بيرجوين والمدافع البرتغالي دانييلو بيريرا.

ودعا بنزيما الجميع لزيارة مدينة جدة، مؤكدًا أنها تضم كل ما يحتاجه الشخص، حيث قال: “العيش في جدة يناسبني. سواء كنت ترغب في التنزه، أو زيارة الشواطئ، أو تناول القهوة، أو حتى الاسترخاء، ستجد كل شيء هنا. يجب على الجميع زيارة جدة”.

كما أعلن بنزيما أنه يخطط للبقاء في السعودية بعد اعتزاله كرة القدم، ليتفرغ لمشروعات مستقبلية عدة.

يذكر أن كريم بنزيما، لعب مباراتين في الدوري هذا الموسم 2024-2025، سجل خلالهما هدفًا واحدًا، واختير هدفه الذي سجله في شباك «التعاون» كأفضل هدف خلال الجولة الثانية من دوري «روشن» للمحترفين.

جريدة المدينة