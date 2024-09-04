بشة .. سنعود الى الديار ولكننا لن نجد الرفاق

تمنى بشة لاعب المنتخب والهلال السابق التوفيق لصقور الجديان في مواجهة النيجر كما تمنى التوفيق للهلال امام سانبيدور وللمريخ امام الجيش المغربي وذكر بشة ان منتخبنا بحاجة الى الفوز للاستمرار في تحقيق النتائج الايجابية لكنه طالب صقور الجديان بالحذر من المنافس الذي قال انه يمتلك مهاجما ,خطيرا وهدافا يسجل من انصاف الفرص واعتبر بشة ان مهمة الهلال صعبة لانه يلعب امام فريق متطور وجيد فيما وصف منافس المريخ بانه فريق قوي ويجيد استخدام سلاح الاطراف واشاد نجم الهلال بلاعبي وسط الازرق واعتبر ان الانتقادات لخط وسط الهلال في غير محلها , واكد بشة انه عانى من الحرب مثل كل السودانين الذين تشردوا بين الدول متمنيا عودة الامن والامان للسودان وهنا نص حديث بشة :

منتخب متوسط

قال بشة لاعب المنتخب والهلال السابق : مباراة المنتخب امام النيجر ليست سهلة , منافسنا من المنتخبات المتوسطة لكنه يملك لاعبين بجودة عالية وهم خليط بين الشباب وعناصر الخبرة , لديه لاعبون محترفون في دوريات مختلفة مثل الدوري القطري ( درجة ثانية ) والدوري المالدوفي والدوري الجنوب افريقي ,والمنتخب النيجري يلعب في تصفيات كاس العالم في مجموعة تضم الى جانبه المغرب وتنزانيا وزامبيا والكنغو ويحتل المركز الثالث في المجموعة , وذكر بشة ان افضل لاعبي النيجر علي محمد لاعب الارتكاز وهو لاعب من اصحاب الخبرة وعمره 27 عاما ويعتمد عليه الفريق بشكل كبير في الخروج بالكرة وقطع كرات المنافسين , لكنه ضعيف في الثنائيات وهناك اللاعب عبد المؤمن وانتقل مؤخرا من الدوري المالدوفي الى نادي المسيمير القطري درجة ثانية غير ان اخطر لاعبي الفريق على الاطلاق هو فيكتورين اديبايور ( 27 ) سنة وسجل خمسة اهداف في ست مباريات , مهاجم يجب ان نتعامل معه بحذر لانه يسجل من انصاف الفرص وراى بشة ان صقور الجديان يجب ان تبدا المباراة بجدية وتركيز كبير من اجل تحقيق الفوز والاستمرار في تحقيق النتائج الايجابية في تصفيات كاس العالم واعتبر بشة ان المنتخب بحاجة الى فوز معنوي والى العودة لنهائيات امم افريقيا .

التفاصيل الصغيرة

ذكر بشة ان مثل هذه المباريات تحتاج الى توازن بين الدفاع والهجوم وتجنب الاندفاع من دون محاذير للهجوم الى جانب الثبات الانفعالي والاستفادة من الضربات الثابتة والركنيات واضاف :على اللاعبين ان يضعوا كل السيناريوهات فربما يستقبل الفريق هدفا فهذا الهدف لايعني ان المباراة انتهت وقد يسجل المنتخب مبكرا وايضا لايعني هذا ان المباراة انتهت , المباراة تسعون دقيقة ويجب ان يكون اللاعبون مركزين من البداية وحتى النهاية .

اختيارات اللاعبين

اكد لاعب منتخبنا السابق ان اختيارات اللاعبين يجب الا تكون مثار جدل وتساءل ماالفرق التي تواصل نشاطها حاليا ومن اللاعبون الاكثر جاهزية ومن يملكون رصيدا بدنيا ومعنويا ورصيد مباريات اليسو لاعبو القمة فمن الطبيعي ان يتم اختيار لاعبي الهلال والمريخ للمنتخب واشاد بشة بوجود لاعبين محترفين في المنتخب ووصف هذه الخطوة بانها في مصلحة المنتخب والكرة السودانية وقال بشة ان اي لاعب لايحصل على الفرصة حاليا ستتاح له في المستقبل فهناك لاعبان او ثلاثة سيدخلون القائمة بين فترة واخرى .

معسكرات اثيوبيا

اعتبر نجم الهلال السابق ان معسكرات اثيوبيا ناجحة ومفيدة وقال : تعودنا على ىاقامة المعسكرات في اثيوبيا ومعسكر المنتخب في اثيوبيا سيجني الفريق ثماره , الجهاز الفني استفاد بالتاكيد من فترة المعسكر القصيرة وعمل على تجهيز البدلاء واللاعبين بصورة جيدة .

كل التوفيق للقمة

تحدث بشة عن حظوظ فريقي القمة في دوري الابطال وقال ان مهمة الهلال ليست سهلة لان سانبيدرو فريق متطور واثبت وجوده وهو فريق مملوك لرجل اعمال تونسي احدث نقلة في نتائج الفريق , والنادي يملك اكاديمية متخصصة في تاسيس حراس المرمى , الفريق قوي هجوميا لكنه يعاني مشاكل كبيرة في الدفاع ويعتمد على تنظيم 3-4-3 وهو تنظيم يمنح اي فريق مرونة لكن تظهر عيوبه في الهجمات المرتدة واعتقد ان الهلال قادر في الاخير على تحقيق الفوز والتاهل على حساب منافسه .

المريخ والجيش

تمنى بشة التوفيق للمريخ والصعود للمجموعات على حساب الجيش لكنه حذر الاحمر من قوة المنافس وقال : مهمة المريخ صعبة جدا , الجيش فريق قوي , في الموسم الماضي كان قريبا جدا من الفوز بالدوري لكنه خسره في الامتار الاخيرة لمصلحة الرجاء , الفريق يعتمد على الاطراف بشكل كبير كعادة فرق شمال افريقيا , لكن المريخ اظهر في الفترة الاخيرة جاهزية كبيرة وشاهدنا المردود الجيدة للفريق في مباراتي النصر الليبي خاصة لقاء الاياب , المواجهتان صعبتان بالطبع لكن نامل ان يكون المريخ في الموعد وان يحقق الفوز ونصح بشة الفرقة الحمراء بالتركيز العالي في المباراتين .

وسط الهلال

اشاد محمد احمد بشير بخط وسط الهلال واوضح : نحن السودانيون تعودنا على الحديث في كل شئ وانتقاد كل شئ ,لانرى الاشياء الجميلة , بالنسبة لي وسط الهلال جيد وفيه لاعبون مميزون , ابوعاقلة افضل قاطع كرات ولاعب يتمناه كل المدربين وبوغبا موزع جيد وماديكي لاعب يعطي المدرب اكثر من حل في الوسط وايميتيندي لاعب جيد وهناك لاعبون شباب موهوبون ايضا وهذه المجموعة تجعل مدرب الهلال امام خيارات عديدة وجيدة .

تأثير الحرب

قال بشة :انا موجود في قطر مثلي ومعظم السودانيين الذين شردتهم الحرب , فقدنا الجيران والاصدقاء والاهل , فقدنا الاشياء الجميلة , مرت علينا الاعياد ونحن بعيدون عن ديارنا لم نتذوق لها طعم , سنعود الى ديارنا ولكن لن نجد الكثير من الاصدقاء والاحباب , افراد الاسرة الواحدة توزعوا بين اربع او ثلاث دول واصبحت الهواتف وسيلة التواصل بينهم بعد ان كانوا تحت سقف واحد , نسال الله ان يعيد لبلادنا الامن والامان وان يرفع البلاء ويحفظ البلاد والعباد .

المصدر : صحيفه نادينا