منتخب الإمارات يحقق انتصارا مثيرا على قطر

قلب منتخب الإمارات تأخره (0-1) أمام مضيفه منتخب قطر إلى انتصار ثمين (3-1)، الخميس، في الجولة الافتتاحية بالمجموعة الأولى من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2026.

وفي الدوحة بادر المنتخب القطري بالتسجيل عن طريق إبراهيم الحسن في الدقيقة 38، قبل أن ينتفض منتخب الإمارات في الشوط الثاني، الذي أحرز خلاله 3 أهداف دفعة واحدة بواسطة حارب عبد الله وخالد إبراهيم وعلي صالح في الدقائق 68 و80 و90+4 على الترتيب.

وحصل منتخب الإمارات، الذي يحلم بالصعود لكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعدما شارك في نسخة مونديال 1990 بإيطاليا، على أول 3 نقاط في مسيرته بالمجموعة، في حين ظل منتخب قطر، بطل كأس الأمم الآسيوية في النسختين الأخيرتين، بلا رصيد من النقاط.

ويحل منتخب قطر، الذي يطمح لبلوغ المونديال للمرة الثانية على التوالي بعدما شارك في النسخة الماضية التي استضافها عام 2022، ضيفا على منتخب كوريا الشمالية يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية للمجموعة، التي تشهد أيضا مواجهة أخرى بين منتخب الإمارات وضيفه منتخب إيران، فيما يلعب منتخب قيرغزستان مع ضيفه منتخب أوزبكستان.ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة من المجموعات الثلاث في الدور الثالث للتصفيات، مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى المونديال وبطاقة إلى الملحق العالمي.

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