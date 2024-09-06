مجموعة السودان.. أنجولا تقتنص فوزا قاتلا من غانا بهدف

وجه منتخب أنجولا صفعة قوية لمضيفه غانا، بعدما تغلب عليه 1-0، الخميس، في مستهل لقاءات المنتخبين بالمجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، المقررة بالمغرب العام المقبل.وسجل ميلسون هدف المنتخب الأنجولي الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وحصل منتخب أنجولا على أول 3 نقاط في مسيرته بالمجموعة، التي تقاسم صدارتها مع منتخب السودان، الذي تغلب على ضيفه منتخب النيجر بالنتيجة ذاتها في نفس الجولة أمس الأربعاء.في المقابل، بقي منتخب غانا، الذي توج بكأس الأمم الإفريقية 4 مرات، بلا رصيد من النقاط.

ويحل منتخب غانا، الذي ودع النسختين الأخيرتين بأمم إفريقيا من مرحلة المجموعات، ضيفا على منتخب النيجر في الجولة الثانية، التي تشهد مواجهة أخرى بين منتخب أنجولا وضيفه منتخب السودان.

يذكر أن متصدر ووصيف المجموعة سوف يتأهلان لنهائيات أمم إفريقيا.

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