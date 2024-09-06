بداية مخيبة للمنتخب السعودي في تصفيات المونديال

اكتفى المنتخب السعودي بالتعادل مع ضيفه الإندونيسي 1-1، في مباراة الجولة الأولى من المرحلة الثالثة لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 يوم الخميس. وعلى عكس التوقعات، قدم الأخضر أداءً مخيبا للجماهير التي حضرت في ملعب الجوهرة المشعة، حيث عدل النتيجة بعدما كان قد تأخر بهدف.

البداية جاءت هادئة، لكن بمرور الوقت اكتسب المنتخب الإندونيسي الثقة، وبدأ في مبادلة الأخضر الهجمات، خصوصا أن هجوم الأخضر لم يكن بالشراسة الكافية.ومع اكتساب الضيوف الثقة، بدأ اسم محمد العويس حارس الأخضر يتردد كثيرا، حتى جاءت الصدمة بهدف إندونيسي مبكر ليغير سيناريو المباراة تماما.وشارك فراس البريكان على حساب عبدالله رديف، ليتسبب مهاجم أهلي جدة في ركلة جزاء للأخضر قبل النهاية بـ 5 دقائق، ولكن أهدرها سالم الدوسري لتظل النتيجة على حالها. وأهدر فراس البريكان انفرادا بالمرمى أيضا في الثواني الأخيرة، بعدما كان الحكم الأردني أدهم المخادمة قد احتسب 9 دقائق كوقت بدل ضائع.وتصدى أيضا الحارس لتسديدة من محمد كنو، لتظل النتيجة على حالها، بينما كاد المنتخب الضيف أن يخطف النقاط كاملة، من إحدى المرتدات في الثواني القاتلة، لولا تدخل مدافع النصر علي لاجامي الذي أبعد الكرة.

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