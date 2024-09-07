مدرب برشلونة يعاقب لامين جمال .. ماذا فعل؟

قام مدرب برشلونة هانزي فليك بتوبيخ اللاعب لامين جمال لتأخره عن حضور اجتماع قبل التدريب. وفقاً لما ذكرته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية ونقلته “الجزيرة”، يتبع المدرب الألماني سياسة صارمة لفرض الانضباط داخل الفريق، ولا يتهاون مع أي تجاوزات من اللاعبين، حتى لو تطلب الأمر توجيه الانتقادات أمام زملائهم والجهاز الفني.

وأشارت الصحيفة إلى أن فليك بدأ الموسم بفرض تدريبات مزدوجة (صباحية ومسائية) في بعض الأيام، وحدث أن تأخر أحد اللاعبين البارزين عن الحضور، مما دفع فليك إلى توبيخه علناً. وفي سياق مماثل، عاقب لامين جمال بتنفيذ تمارين عقابية لتأخره عن اجتماع الفريق.

تأتي هذه التدابير الصارمة في إطار تجهيز اللاعبين بأفضل شكل ممكن، وهو ما أثمر عن تحقيق برشلونة الفوز في أول 4 مباريات بالدوري، متصدراً بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

ويستعد البلوغرانا لخوض مواجهة قوية أمام نظيره جيرونا في 15 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من “الليغا” للموسم الجاري 2024-2025.

الشرق القطرية