«تفرغوا لحلول بلاويكم».. تعليق مثير من ممدوح عباس على أزمة الزمالك

علق ممدوح عباس رئيس النادي الزمالك الأسبق، على الأزمة المثارة مؤخرًا في القلعة البيضاء بشأن مشادة محمد طارق وهاني شكري عضوي مجلس إدارة النادي.

كانت أروقة نادي الزمالك قد شهدت أحداثًا عصيبة خلال الساعات الماضية، منذ يوم أمس الأربعاء.

كتب ممدوح عباس في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «أرجو من معاليكم ألا تتدخلوا في شؤون نادي الزمالك وأرجو أن تتفرغوا لحلول بلاويكم والملفات المحالة للتحقيقات.. وأظن أنك عرفت نفسك».

عقب اندلاع مشادة بين محمد طارق وهاني شكري، كادت تتطور لاشتباك بالأيدي، أبدى لبيب غضبه العارم من هذا السلوك، وطريقة تصرف الثنائي تجاه بعضهما البعض.

المصري اليوم