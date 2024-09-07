شاهد بالفيديو.. شاب سوداني يبهر المارة باستعراض مهاراته في كرة القدم بشوارع مصر وتعليقات الأطفال المصريين الحاضرين: (الله أكبر عليك.. أفضل كرستيانو ومحمد صلاح ما يقدرش يعمل كدة)

واصل لاعب كرة القدم الاستعراضية السوداني, عبد الله عماد, إبهار المارة بشوارع مصر التي يقيم فيها منذ فترة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهر عماد, وهو يستعرض مهاراته بالاستعراض والتحكم في كرة القدم بإحدى شوارع القاهرة.

وجذب النجم السوداني أنظار المارة في مصر, والذين عبروا عن انبهارهم واعجابهم تبحكمه واستعراضه بالكرة.

ووفقا لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهر أطفال وهم يعلقون أثناء استعراض عبد الله عماد, حيث خاطب أحدهم الأخر: (أفضل كرستيانو ومحمد صلاح ما يقدرش يعمل كدة بربع جنيه.. الله أكبر عليك).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين