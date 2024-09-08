نقطة في بحر رونالدو.. ميسي يتسيد عرشا خاصا بدوري أبطال أوروبا

يسيطر الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي الحالي، على غالبية الأرقام القياسية في دوري أبطال أوروبا، لكنه فقد رقما لصالح غريمه الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وخلال مسيرته التي قضاها في الملاعب الأوروبية قبل انتقاله إلى الدوري السعودي مطلع عام 2023، تألق كريستيانو رونالدو بشكل لافت في دوري الأبطال وهي بطولته المفضلة.

ويعد “الدون” الهداف التاريخي لتشامبيونز ليغ برصيد 140 هدفا ومن أكثر المتوجين بها، من بين سلسلة أرقام قياسية مسجلة باسمه في البطولة بأحرف من ذهب، حتى أن البعض ذهب ليطلق عليها “دوري أبطال رونالدو”.

ومع ذلك، فإن موقع “سوفا سكور” المتخصص في الإحصائيات، أبرز قائمة خاصة يتصدرها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة السابق والمنافس الأزلي لكريستيانو.

وتتعلق تلك القائمة بأعلى التقيمات للاعبين بشكل عام على مدار مشوارهم في دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2003-2004، وذلك وفقا لأدائهم الذي ظهورا به خلال جميع المباريات.

وجاء ميسي في المركز الأول بتقييم بلغ 8.06 من 10، في الوقت الذي جاء فيه رونالدو رابعا بتقييم 7.65، بعد البرازيلي جونينيو نجم ليون الفرنسي السابق (7.77)، ومواطنه نيمار دا سيلفا (7.72)، نجم الهلال السعودي حاليا.

واحتل زميل ميسي السابق في برشلونة؛ الإسباني تشافي هيرنانديز، المركز الخامس بتقييم 7.63.

ومن ناحية أخرى، كان ميسي أكثر اللاعبين حصولا على التقييم المثالي (10)، حيث حقق ذلك في 13 مباراة مختلفة، والتي جاء أغلبها في موسم 2018-2019.

ومن أبرز هذه المباريات تلك التي سجل فيها ميسي 5 أهداف أمام باير ليفركوزن 7-1 عام 2012، و4 أهداف أمام أرسنال 4-1 عام 2010.

العين الاخبارية