شاهد بالفيديو.. بعد أن وصفته بقليل الأدب.. الفنان شريف الفحيل يفتح النار على الناشطة الشهيرة ماما كوكي: (أنتي بتاعت أولاد وأنا علمتك وضع “الفاونديشن”)

فتح الفنان السوداني المثير للجدل شريف الفحيل, النار على الناشطة الشهيرة كوثر عبد الله, والمعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم “ماما كوكي”.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن المطرب الشاب خرج في مقطع فيديو رد من خلاله على هجوم “ماما كوكي”, عليه.

وكانت الناشطة الشهيرة قد وصفت المطرب بقليل الأدب وهو ما أثار غضبه وجعله يفتح النار ويهاجمها هجوم شرس وصفه المتابعون بــ(كشح الحلة).

وأتهم الفحيل, “ماما كوكي”, بأنه قام بتعليمها وضع “الفاونديشن” وهو نوع من المكياج يتم استخدامه لتغطية العيوب وتغيير لون البشرة، مما يخلق لون موحد للبشرة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد واصل الفنان المثير للجدل هجومه على الناشطة المعروفة ووصفها بأنها (بتاعت أولاد).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين