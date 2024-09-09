مدحت شلبي: «محمد صلاح ربنا كرمه عشان الأهلي مخدهوش والزمالك رفضه»

حسام البدري، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كشف عن تفاصيل مفاوضات النادي مع محمد صلاح عندما كان لاعبًا في فريق المقاولون العرب.

وأوضح البدري خلال ظهوره في برنامج «يا مساء الأنوار» مع الإعلامي مدحت شلبي على قناة «إم بي سي مصر»، أنه في ذلك الوقت كان ضمن الجهاز الفني للنادي الأهلي، حيث كان محمد عامر مدربًا لفريق المقاولون العرب ومحمد رمضان مديرًا للكرة. وسألهم البدري عن أبرز المواهب في الفريق، ليرشحوا له محمد صلاح.

وأضاف البدري: «عرضت عليهم شراء اللاعب وضمه للنادي الأهلي، قالولي احنا محتاجينه يكمل معانا الموسم، فانتظرت لنهاية الموسم وتحدثت معهم عن إمكانية ضم صلاح، لكن إدارة المقاولون العرب رفضت الأمر، وفضلت احتراف اللاعب في أوروبا».

وعلق مدحت شلبي: «محمد صلاح ربنا كرمه الأهلي مخدهوش والزمالك رفضه، وقال ده مش مستوانا وإنه لا يصلح».

المصري اليوم