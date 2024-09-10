سياسية

شبكة أطباء السودان: ندين مقتل 21 شخص وأصيب أكثر من 70 شخصا آخرين جراء قصف مدفعي للدعم السريع على سوق مدينة سنار

2024/09/10
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قالت شبكة أطباء السودان بأننا ندين مقتل 21 شخص وأصيب أكثر من 70 شخصا آخرين جراء قصف مدفعي للدعم السريع على سوق مدينة سنار
– ندين المجزرة التي نفذها الدعم السريع في حق المدنيين بسنار باستهدافها لمواقع تجمعات المواطنين بالأسواق مما أدى لخسائر كبيرة وسط المدنيين.
الجزيرة – السودان

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