سياسية
شبكة أطباء السودان: ندين مقتل 21 شخص وأصيب أكثر من 70 شخصا آخرين جراء قصف مدفعي للدعم السريع على سوق مدينة سنار
قالت شبكة أطباء السودان بأننا ندين مقتل 21 شخص وأصيب أكثر من 70 شخصا آخرين جراء قصف مدفعي للدعم السريع على سوق مدينة سنار
– ندين المجزرة التي نفذها الدعم السريع في حق المدنيين بسنار باستهدافها لمواقع تجمعات المواطنين بالأسواق مما أدى لخسائر كبيرة وسط المدنيين.
الجزيرة – السودان
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