سياسية
بادي يستمع لتنوير عن أداء لجنة الطواريء الإنسانية
إستمع الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق لتنوير عن أداء لجنة الطواريء الإنسانية والمؤسسات العاملة في مجال الإستجابة للطواريء الإنسانية على مستوى الإقليم في مقدمتها وزارة الصحة وديوان الزكاة والتأمين الصحي والدفاع المدني والجهات الأمنية ذات الصلة.
جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه الاثنين الأستاذة إشراقة أحمد خميس وزيرة الرعاية والتنمية الإجتماعية يرافقها الدكتور عرفات الصادق محمد علي مفوض العون الإنساني والأستاذة قسمة عبدالكريم نائب مدير عام وزارة الرعاية والتنمية الإجتماعية و ذلك بحضور الأستاذ عبدالغني دقيس خليفة المحافظ برئاسة حكومة الإقليم والأستاذ ميرغني مكي ميرغني الأمين العام للحكومة.
الوزيرة اشراقة واوضحت أن اللقاء وقف على أهم التدخلات التي تمت في مجال الدعم الغذائي والإنعاش الإقتصادي والصحة وخدمات حماية الأطفال الى جانب التحديات التي تواجه الأوضاع الإنسانية بصورة عامة والتدفقات الكبيرة للمتأثرين بالحرب بمراكز الإيواء والمستضافين بالأحياء السكنية.
وأضافت أن اللقاء وقف على العقبات التي تواجه المجتمعات المستضيفة في مقدمتها شح الغذاء مضيفةً أن اللقاء إستعرض التجهيزات والإستعدادات الجارية بمركز إيواء الكرامة للنازحين. وأبانت أن السيد الحاكم وجه بضرورة العمل على إحكام التنسيق بين الجهات الفاعلة في تقديم الدعم الإنساني من أجل تخفيف حدة الحوجة الإنسانية للنازحين والمتأثرين بالنزاع .
سونا
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