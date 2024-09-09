السودان يخسر بهدفين مقابل هدف أمام أنغولا

خسر المنتخب السوداني لكرة القدم أمام نظيره الأنغولي بنتيجة (2-1) في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا لكرة القدم بالمغرب 2025، وذلك مساء الاثنين.

وكان السودان قد فاز في الجولة الأولى بهدف أمام النيجر، بينما كسبت أنغولا المنتخب الغاني بهدف على أرضه.

رصد وتحرير – “النيلين”