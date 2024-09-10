منافسة بين الأندية المصرية والسعودية على ضم لاعبة منتخب الجزائر – صورة

أصبحت الجزائرية نادية أيونوغان، لاعبة وسط نادي أقبوا الجزائري، محط أنظار عدة أندية مصرية وسعودية تسعى للتعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويأتي اهتمام الأندية، مثل بيراميدز وسيراميكا كليوباترا المصريين، بالإضافة إلى نادي الحزم السعودي، بعد الأداء المميز الذي قدمته أيونوغان في الموسم الماضي.

وخلال مسيرتها، حققت أيونوغان ثلاثة ألقاب، وهي كأس الرابطة وكأس الجمهورية والدوري، وتعد واحدة من الركائز الأساسية لمنتخب الجزائر للسيدات.

بوابة روز اليوسف