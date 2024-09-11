تعادلت بهدفين .. قطر تتعثر في فخ كوريا الشمالية

اكتفى المنتخب القطري بالتعادل 2-2 أمام مضيفه الكوري الشمالي في مباراة توقفت نحو 20 دقيقة بسبب هطول الأمطار الثلاثاء على ملعب لاوس الوطني الجديد.

والتقى المنتخبان ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثانية من الدور الثالث للتصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026 في كرة القدم.وواصل العنابي نتائجه المخيبة بعد خسارته في الجولة الأولى أمام الإمارات 1-3، ليكتفي بنقطة واحدة في ذيل الترتيب.

أما كوريا الشمالية فحصدت نقطتها الأولى إثر خسارتها أيضا في الجولة الافتتاحية أمام أوزبكستان 1-0.

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