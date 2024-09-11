مدرب الإمارات: لم نستحق الخسارة أمام إيران

أكد البرتغالي باولو بينتو مدرب منتخب الإمارات لكرة القدم أن «الأبيض» لم يستحق الخسارة أمام إيران 0-1 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026.

وقال بينتو: النتيجة ليست جيدة قياساً إلى المجريات، أداء اللاعبين في الشوط الأول كان جيد جداً، استطعنا أن نسيطر على الشوط، وخلقنا بعض الفرص أمام المنتخب الإيراني الذي من الصعب اللعب أمامه.

وتابع: النتيجة التي انتهى عليها الشوط الأول 0-1 لصالح إيران من أسوأ اللحظات التي مررنا بها، هذه اللحظة السيئة تسببت في تغيير نتيجة المباراة وأثرت سلباً في المجريات.

وأكد «حاولنا البقاء في المباراة حتى الرمق الأخير، وصنعنا الكثير من الفرص في الشوط الثاني، لكن لم نوفق بالتسجيل،

علينا أن نقاتل في المباريات القادمة».

صحيفة الخليج