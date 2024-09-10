منتخب مصر يمزق شباك بوتسوانا برباعية

حقق منتخب مصر فوزا عريضا على حساب مضيفه بوتسوانا بنتيجة 4-0، الثلاثاء، على ملعب “فرانسيس تاون”، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2025.

سجل للمنتخب المصري محمود حسن “تريزيجيه” في الدقيقتين 5 و29، ومحمد صلاح في الدقيقة 56 ومصطفى فتحي في الدقيقة 90+2. ورفع منتخب مصر رصيده بقيادة مدربه حسام حسن إلى 6 نقاط ليعزز صدارة ترتيب المجموعة الثالثة قبل لقاء موريتانيا ضد كاب فيردي في ختام منافسات الجولة.بينما يقبع منتخب بوتسوانا في المركز الأخير بلا نقاط بعد خسارتين بقيادة مدربه الفرنسي ديديه جوميز.

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