شبكة أطباء السودان: خرجت 365 من المرافق الطبية والمراكز والوحدات الصحية بسنار عن الخدمة جراء تدميرها ونهبها من قبل الدعم السريع

قالت شبكة أطباء السودان بأنه خرجت 365 من المرافق الطبية والمراكز والوحدات الصحية بسنار عن الخدمة جراء تدميرها ونهبها من قبل الدعم السريع بينها 20 مستشفى حكومي و7 مراكز خاصة بجانب 99 مركز صحي و230 وحدة صحية.

– التدمير الذي لحق بالمرافق الطبية والنهب الذي أعقب عمليات دخول المدن والقرى من قبل الدعم السريع يهدد المدنيين بالمناطق التي خرجت وحداتها الصحية عن الخدمة.