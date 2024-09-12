مبابي وباريس سان جيرمان .. النزاع القانوني مستمر!

كشف تقرير صحفي، عن آخر مستجدات النزاع القانوني بين نجم ريال مدريد، كيليان مبابي، وإدارة ناديه السابق، باريس سان جيرمان.

مبابي كان قد انضم لصفوف الميرنجي خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد نهاية عقده مع النادي الباريسي.

وكان مبابي قدم شكوى ضد باريس أمام لجنة الشكاوى في رابطة الدوري الفرنسي، للمطالبة بمستحقات متأخرة تبلغ أكثر من 50 مليون يورو.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن الإدارة الباريسية قدمت مستنداً يوضح أن النادي استثمر مليار يورو مقابل تواجد مبابي مع الفريق في 7 مواسم.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة باريس تحاول بهذا المستند تبرير موقفها بعدم دفع مستحقات النجم الفرنسي، الذي اختار الرحيل بصفقة مجانية مما سبب ضرراً اقتصادياً بالغاً على النادي الفرنسي.

وكانت رابطة الدوري الفرنسي أوصت بالوساطة القانونية لحل النزاع بين الطرفين، أمس الأربعاء.

ولكن الصحيفة، أكدت أن كيليان رفض الحل الذي أوصت به الرابطة، وأن النزاع القانوني بين الطرفين في طريقه حالياً إلى المحاكم.

الامارات نيوز