رئيس أهلي جدة: طلبنا ماني.. والشباب يفضل الهلال على باقي الأندية

كشف خالد العيسى، رئيس أهلي جدة، أن ناديه طلب التعاقد مع السنغالي ساديو ماني قبل انتقاله إلى النصر، مشيرًا إلى أن الشباب يفضّل تغذية الهلال باللاعبين، على حساب باقي الأندية. وانضم ماني إلى النصر الصيف الماضي، لكنه لم يقدم الأداء المنتظر منه حتى الآن.

وقال العيسى، في حواره مع قناة “روتانا خليجية”، “طلبنا ساديو ماني ضمن الأسماء التي طلبنا التعاقد معها الصيف الماضي، لكن لجنة الاستقطاب رفضت طلبنا”. وأضاف “أملك التصويت على كل القرارات الفنية في الأهلي، قبلت ما رأيته مناسبًا، ورفضت ما رأيته غير صحيح، والأيام ستوضح صحة آرائي من عدمها”.

كواليس فشل صفقة الحربي

وفي شأن آخر، كشف العيسى كواليس فشل انتقال متعب الحربي إلى الأهلي، رغم اتفاق الراقي مع إدارة الليوث.

وانتقل الحربي إلى الهلال، بعد أن تصارعت على خدماته عدة أندية سعودية، في مقدمتها النصر والأهلي.

وقال العيسى “تواصلنا مع الشباب لضم متعب الحربي، اتفقنا في البداية على مبلغ معين، وحصلنا على وعد رسمي بأنه حال توفر هذا المبلغ سينضم اللاعب إلى الأهلي”.

وتابع “أرسلنا خطابًا رسميًا إلى الشباب بالموافقة على المبلغ في المساء، واستيقظنا صباحًا وفوجئنا بأن الهلال حسم الصفقة بفارق 50 مليون ريال عن المبلغ الذي اتفقنا عليه، دون إبداء أسباب”.

وواصل “لم نكن لنرفع العرض أكثر من ذلك، لأننا وجدنا السعر مبالغًا فيه، ويمكننا إنفاقه في صفقات أخرى”.واستطرد “صحيح أن الشباب تلقى عرضًا ماليًا أكبر في صفقة الحربي، لكن هناك التزام مع الأهلي، هناك أدبيات”.

واتهم العيسى الشباب بتفضيل الهلال على غيره، إذ قال “لم أستبعد انتقال الحربي إلى الهلال عطفًا على ما حدث في الصفقة السابقة، من الواضح أن الشباب يفضّل أن يغذي أندية معينة باللاعبين، الميول هي ما حسمت صفقة الحربي، وليست الإجراءات النظامية”.

وعن سبب عدم إصدار بيان توضيحي بما حدث في الصفقة مثلما فعل النصر، أوضح “كنا سنصدر بيانًا بهذا الشأن، لكننا رأينا أن عواقبه لن تكون إيجابية، خصوصًا بعد أن أصدر النصر بيانه”.

وعن إمكانية التعامل مع الشباب في صفقات مستقبلية، رد “نحن على مسافة واحدة مع كل الأندية”.

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