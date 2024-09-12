الماجدي: تحديث المكتبات في جميع المدارس

أعلن مدير إدارة المكتبات بوزارة التربية الكويتية أحمد الماجدي عن تحديث المكتبات في جميع المدارس القديمة وتزويدها بأحدث الاجهزة والكتب التي تنمي عقول وافكار ابنائنا الطلبة.

وقال الماجدي، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، انه تم الانتهاء من تجهيز المكتبات في المدارس الجديدة والمقرر افتتاحها في العام الدراسي الجديد، لافتا إلى انه تم توفير جميع المستلزمات في المكتبات لتكون جاهزة لاستقبال المتعلمين.

وأضاف أنه استكمالاً لمشروع “في مكتبتي أديب”، الذي أطلق العام الماضي، فإننا نستعد لاستكماله هذا العام اعتباراً من شهر نوفمبر المقبل بالتعاون مع رابطة الأدباء الكويتيين وجمعية المكتبات والمعلومات الكويتية. وأشار إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز الثقافة والتربية من خلال تقديم نماذج أدبية وعلمية متميزة ذات خبرات وتجارب في المجال الأدبي، حيث سيتم التواصل المباشر مع الطلاب في المكتبات المدرسية التابعة لوزارة التربية. سيتضمن المشروع سرد القصص والروايات للطلاب، والحديث عن مؤلفات الأدباء وتاريخ الكتابة والمكتبات، وأهميتها في الحفاظ على التراث الوطني، وذلك تحت إشراف فريق تربوي يشمل أمناء المكتبات والموجهين.

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